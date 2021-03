Laura Flores posó desnuda en Playboy; años después le hicieron “bullying” a su hija

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace dos décadas, Laura Flores realizó una de las hazañas más grandes de su carrera al aparecer sin ropa en una famosa revista para caballeros y aunque dice que en su momento esto le trajo un enorme beneficio económico, también hubo serias consecuencias con un miembro muy especial de su familia.

La actriz dijo en el podcast del periodista Michelle Ruvalcaba que casi diez años después de realizar esta sesión, supo que su hija María estaba siendo molestada por compañeros de su escuela, quienes habían encontrado las imágenes en internet y no tuvieron reparo en enseñárselas y hacerle cientos de comentarios ofensivos.

“Salgo desnuda, aunque no se me ve nada. Pasaron los años y aproximadamente en el 2010 le hicieron bullying a mi hija María en la secundaria y le mostraron las fotos de su mamá en Playboy. No sabes cómo me hubiera gustado no haber hecho esas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija la molestaran tanto por eso”, señaló Laura.

Para finalizar, la tamaulipeca señaló que, aunque la situación afortunadamente no pasó a mayores, le pidió disculpas a su hija, quien en ese entonces apenas estaba entrando a la adolescencia, pues no tenía idea de que algo que ella había hecho por gusto le podría traer serias consecuencias a la autoestima de la pequeña.

