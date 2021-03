Aumentan ataques racistas contra asiáticos debido a la pandemia de COVID-19

Aunque los asesinatos en Atlanta, Georgia, no han sido catalogados como ataques racistas, el hecho de que las víctimas fueran de origen asiático ha desatado las alertas ante la pandemia de COVID-19.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por el incremento de ataques y cita datos de Stop AAPI Hate, los cuales muestran casi 3,800 reportes sobre violencia contra miembros de la comunidad asiática en Estados Unidos.

“Estamos enojados y consternados por los tiroteos de anoche que dejaron ocho personas muertas en Georgia, ataques que parecían apuntar específicamente a la comunidad asiático-estadounidense”, indicó la organización en un comunicado.

AMA recordó que al inicio de la pandemia había advertido de los ataques a esa comunidad, debido a la desinformación sobre la pandemia.

“Destacó que el lenguaje xenófobo en torno al virus amenazaba con alimentar aún más la discriminación y los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático”, indicó. “(Esos actos) eran una preocupación importante debido al racismo interpersonal y estructural de largo tiempo”.

Apuntó que solamente en los primeros dos meses del 2021 se registraron más de 500 agresiones de distintos tipos y niveles.

“Es probable que este número esté subestimado. El racismo y la xenofobia, en la acción y en el lenguaje, no deben tolerarse”, expresó.

En Nueva York, por ejemplo, los ataques a esta comunidad han llevado a sus líderes a sugerir evitar espacios públicos lo mayor posible.

El expresidente Donald Trump sigue alentando llamar al COVID-19 como “virus de China”. La última vez fue en su reciente entrevista en Fox News. “El también llamado virus chino”, dijo.

Trump even used an anti-Chinese slur during his interview this evening on Fox, just before news trickled out of a mass shooting in the Atlanta area that apparently targeted Asians and left 8 people dead pic.twitter.com/UY56F9WWxY

— Aaron Rupar (@atrupar) March 17, 2021