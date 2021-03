Laura Flores tuvo que pedirle perdón a su hija por haberse desnudado para la revista Playboy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Laura Flores recuerda que hace 7 años vivió momentos complicados por haber posado para la revista Playboy en 1991, pues su hija María fue víctima de “bullying” en la escuela.

“Ella estaba en secundaria (middle school) y resulta que hubieron unos cuantos niños que se dieron cuenta que yo había salido en Playboy y empezaron a hacerle ‘bullying a mi hija con esto‘. Fue una experiencia muy triste para María, para mi hija, porque ella no sabía cómo afrontarlo y yo, Laura, tampoco. Pero me dolió muchísimo ver las consecuencias a largo plazo; o sea, no me di cuenta en su momento, pero después dije ‘¡Dios de mi vida!, ¡cuándo me hubiera imaginado que esto le iba a hacer daño a mi hija!“.

La protagonista de “Piel de Otoño” se sinceró completamente con su heredera.

“La explicación que le dí a mi hija fue tan simple como decir ‘te ofrezco una disculpa porque yo cuando las hice, tú no habías nacido, no estabas ni programada, ni conocía a tu papá, pero yo te tengo que ofrecer una disculpa, porque hoy estás en mi vida y hoy algo que yo hice en el pasado te afectó’, entonces me sentí muy mal”.

Luego de 10 años, Laura regresa a la escena musical con su tema “Absurda Libertad”, que estará disponible en las principales plataformas digitales, inspirada en su participación en el show “¿Quién es la Máscara?”.

“Como que me bloqueé y sentí que el mundo de la música de alguna manera ya estaba muy lejano a mí. No sé porqué me dio por decir que ‘ya la música , mejor ya no’, a lo mejor se me está viniendo la edad encima, porque tengo 57 años”, dijo la actriz.

Para concluir, Laura Flores agregó: “Yo no sé si el hecho de estar detrás de una máscara, de ser un elefante y no ser Laura Flores, pero como que me revivieron las ganas de regresar a la música”.