Wells Fargo se disculpa por fallas de su banca en línea el día que depositan el tercer cheque de estímulo

Wells Fargo dio a conocer el miércoles por la tarde que corrigió una falla que provocó que los clientes no pudieran acceder a su banca en línea, justo el día en que se entregaron decenas de millones de cheques de estímulo a las cuentas bancarias.

“Nos disculpamos por el problema que tuvimos con nuestra banca en línea hoy. Nuestros equipos técnicos han resuelto el problema y ahora deberían poder acceder a la banca en línea nuevamente”, tuiteó Wells Fargo.

