Cámara de Representantes aprueba otorgar ciudadanía a ‘dreamers’ y beneficiarios de TPS

La Cámara de Representantes aprobó la “American Dream and Promise Act 2021” que permitirá otorgar la ciudadanía a “dreamers”, a personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), así como aquellos con acciones diferidas de deportación o DED.

Con una votación de 228 a favor y 197 en contra, la H.R.6 pasó su primera prueba, pero continuará su ronda en el Senado. Nueve republicanos apoyaron la propuesta.

Los 38 miembros del Caucus Hispano apoyaron la propuesta y esta mañana lo dejaron claro en conferencia de prensa con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), donde también se habló de la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, la otra norma bajo votación.

“Dos leyes que harían una gran diferencia para nuestra gran nación, lo sé personalmente”, dijo el representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus. El congresista llegó a los EE.UU. siendo un niño, recordó. Sus padres son agricultores. “Durante esta pandemia debemos aprobar estas leyes. Los ‘dreamers’ son doctores, enfermeros, técnicos de laboratorio”.

El presidente Joe Biden respalda este proyecto y espera su aprobación para firmarlo, al reconocer que un alto porcentaje de “dreamers” y de personas con TPS son trabajadores de primera línea contra la pandemia de COVID-19 y merecen su camino a la ciudadanía.

“Estas personas continúan viviendo en un estado de precariedad y miedo”, indicó la Casa Blanca. “Asegurar que los Dreamers y los beneficiarios de TPS tengan un camino claro hacia la ciudadanía brindaría seguridad y estabilidad económicas muy necesarias a millones de personas que actualmente enfrentan incertidumbre y vulnerabilidad perpetuas como resultado de su estatus migratorio”.

Sin embargo, la Administración Biden defendió una reforma integral a través de su proyecto de Ley de Ciudadanía de EE.UU. 2021, el cual fue presentado en febrero pasado.

“(La ley) proporcionaría un camino hacia la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados, establecería un nuevo sistema para administrar y gestionar de manera responsable asegurar nuestra frontera”, consideró.

El presidente Biden confía que el camino a la ciudadanía para “dreamers” avance.

Undocumented farm workers feed America and have been on the frontlines of this pandemic making sure we have food on our tables. The Farm Workforce Modernization Act provides a path to citizenship for these essential workers. I urge Congress to pass the bill.

— President Biden (@POTUS) March 18, 2021