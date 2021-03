Joven mató al novio de su madre porque “la maltrataba” en Nueva York

Ishawn Bryant se entregó a la policía y confesó haberle dispararle fatalmente al novio de su madre en una acera de Staten Island (NYC) a principios de este mes.

Bryant, de 21 años, confesó a la policía el martes el asesinato de Kenton Smith (43), sucedido en Bay St. cerca de Victory Blvd., alrededor de las 11:50 a.m. del 4 de marzo. Allí, Bryant le disparó a Smith varias veces en el pecho afuera de una tienda de víveres a plena luz.

Fuentes policiales dijeron que Smith era padre de un medio hermano de Bryant, quien no estaba contento con la forma en que la víctima trataba a su madre.

El joven fue procesado en el tribunal penal de Staten Island por cargos de asesinato y posesión de armas. Su abogado, Mario Gallucci, dijo que hizo arreglos para que Bryant, residente de Elizabeth (NJ), se entregara el martes por la mañana.

“Éste es un caso muy emotivo en el que la víctima causó años de abuso físico a la madre del Sr. Bryant”, dijo el defensor, citado por Daily News. “Espero presentar nuestro lado”.

El tiroteo ocurrió a pocos pasos de donde Eric Garner murió en un estrangulamiento policial hace siete años, causado por el oficial Daniel Pantaleo, un caso que levantó fuertes protestas en NYC.

