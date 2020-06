“Nosotros matamos a Eric Garner”: ex vocero policial reconoce legendario crimen racial en Nueva York

“Nosotros matamos a Eric Garner”, escribió en su cuenta de Instagram Michael DeBonis, portavoz retirado de NYPD, criticando a la policía por la polémica muerte del afroamericano Eric Garner en Staten Island, calificándola de “horrible injusticia”.

Por el caso, en agosto pasado el agente Daniel Pantaleo fue despedido, aunque nunca fue acusado judicialmente. La medida generó críticas nacionales de racismo y abuso policial por parte de activistas y parientes del asmático Garner (43), muerto al ser detenido en julio de 2014.

El caso ha vuelto a la palestra tras la reciente muerte de George Floyd también por asfixia durante un arresto en Minneapolis, clamando las mismas palabras de Garner: “No puedo respirar”.

DeBonis, un ex detective que trabajaba para el comisionado adjunto de información pública de NYPD, lanzó su comentario de “mea culpa” corporativa la semana pasada, admitiendo su error al callar en 2014.

“Al escribir esta publicación, soy plenamente consciente de que algunos de mis amigos policías pueden llamarme traidor, hipócrita“, escribió DeBonis.

“Estoy de acuerdo con eso porque si no estás de acuerdo con lo que voy a decir, definitivamente no estamos de acuerdo cuando se trata de vigilancia”.

DeBonis dijo que la detención de Garner por vender cigarrillos no gravados “era legal, el forzado inicial [sic] usado para evitar que se resistiera estaba bien, pero al final… LO CASTIGAMOS POR RESISTIR LA DETENCIÓN… LO VIMOS MORIR… NI SIQUIERA LO SENTAMOS NI LE DIMOS AYUDA BÁSICA”.

Y añadió: “Fue una injusticia horrible que siempre es parte de nuestra historia… Soy un hipócrita por decir esto ahora, porque no lo dije públicamente en ese momento, pero TODOS necesitamos responsabilizarnos”.

Garner fue sometido por Pantaleo, quien lo agarró por el cuello por detrás en un estrangulamiento. La muerte fue declarada un homicidio, provocó docenas de manifestaciones en todo el país sobre la brutalidad policial, y ayudó a impulsar el movimiento “Black Lives Matter”.

Pantaleo nunca fue acusado de un delito, pero fue despedido en agosto pasado, desatando una “rebelión” en NYPD en su apoyo.

Tras su publicación en Instagram, DeBonis (40) ha declinado declarar a la prensa. Tampoco NYPD ha hecho comentarios, destacó New York Post.

“It was a horrible injustice that is forever a part of our history. … I’m a hypocrite for saying this now, because I didn’t say it publicly then, but WE ALL need to hold ourselves accountable.” https://t.co/4KhplOjINe

— Kevin Deutsch✒️📚🗞 (@pillcitybook) June 13, 2020