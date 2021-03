Cómo detectar y evitar las estafas con cheques de estímulo falsos

Los expertos en ciberdelincuencia están advirtiendo que las estafas podría incrementarse ante la llegada del tercer cheque de estímulo por lo que han recomendado al gobierno adoptar medidas antifraude más estrictas para verificar la identidad, el historial laboral y la ubicación de los solicitantes, de lo contrario podría llegar una época en donde podrían surgir nuevos defraudadores.

Una estimación señala que al menos el 10% de los $450,000 millones de dólares asignados el año pasado a la ampliación de las prestaciones por desempleo fueron robados por los delincuentes.

Las redes de delincuencia han descubierto cómo pueden presentar reclamaciones fraudulentas en todo el país con tan solo utilizar tu nombre, tu fecha de nacimiento, dirección, número de seguridad social y tu cuenta bancaria.

En ocasiones los piratas informáticos se hacen pasar por funcionarios públicos para presentar información errónea y engañarte para que descargues elementos maliciosos en tu celular o computadora que ponen en peligro tus datos personales.

Lamentablemente los cheques de estímulo falsos también pueden llegar y sorprenderte. Los estafadores podrían solicitarle que deposites un cheque de varios miles de dólares, generalmente la cifra es superior a la que el gobierno podría entregar como parte del cheque de estímulo al que tienes derecho tu y los integrantes de tu familia.

Los criminales te solicitarán que envíes parte de ese dinero a otra persona y en algunas ocasiones te explicarán qué se debe a que el depósito ayudará para que puedas cobrar tu cheque en dinero en efectivo.

Los estafadores siempre tienen una buena historia para explicar por qué no puedes quedarte con todo el dinero de un supuesto cheque de estímulo que has recibido. Pueden decirte que lo necesitan para cubrir los impuestos, comprar suministros o cualquier otra cosa por lo que debes estar atento.

Los cheques falsos tienen muchas formas. Pueden parecer cheques comerciales o personales, cheques de caja, giros postales o cheques enviados electrónicamente. Si crees que has sido objeto de una estafa con cheques falsos, puedes denunciarlo ante la Comisión Federal de Comercio, al Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos o al Fiscal General de tu estado.

