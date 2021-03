Cuándo llegarán los depósitos del cheque de estímulo a las cuentas de Chase y Wells Fargo

Los clientes de Wells Fargo experimentaron problemas al consultar sus cuentas por Internet desde el miércoles por la mañana justo cuando los pagos del estímulo de $1,400 dólares fueron liberados por el Servicio de Rentas Internas(IRS).

El miércoles los pagos directos del tercer cheque de estímulo fueron puestos a disposición de los clientes de Wells Fargo y Chase. Los dos grandes bancos recibieron críticas desde el fin de semana por no poner el dinero a disposición de sus clientes antes, a pesar de que el IRS indicaba que la fecha oficial de los depósitos era el miércoles 17 de marzo.

Los clientes de Wells Fargo tuvieron una nueva queja la mañana de este jueves cuando comprobaron que el servicio de la página web y en la aplicación móvil había sido interrumpido en todo Estados Unidos.

El sitio downdetector.com reportó que las interrupciones llegaron a más de 12,000 usuarios dos horas después, antes de disminuir rápidamente mientras la compañía trabajaba para solucionar el problema. El servicio se restableció en su mayor parte durante la tarde de este jueves ya que los clientes querían comprobar que en sus cuentas se encontraban los pagos del cheque de estímulo y poder realizar otras transacciones.

En un tweet dirigido a los clientes de Wells Fargo solicitó disculpas asegurando que la interrupción del servicio no afectó a los pagos de estímulo con fecha de depósito del 17 de marzo. El banco solicitó un poco de paciencia.

Wells Fargo es uno de los mayores bancos de Estados Unidos y cuenta con más de 32 millones de clientes digitales que utilizan sus servicios de banca móvil o en línea. La empresa achacó la interrupción a un alto volumen de tráfico, ya que la gente intentaba comprobar sus cuentas bancarias en línea.

El 75% de las interrupciones se produjeron en la banca en línea y el resto en la aplicación móvil. Sin embargo, no se registraron cortes en el saldo de las cuentas. Los clientes recibieron un mensaje que informaba que podrían acceder a sus cuentas a través de cajeros automáticos, bancos locales y llamando al servicio de atención al cliente.

We apologize to our customers who may be experiencing issues with our online banking this morning due to high volumes. This does not affect stimulus payments with a March 17 effective date which were credited to accounts today. Thanks for your patience. https://t.co/yoHAieoKQO

