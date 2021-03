“Maté a 16 personas, la mayoría traficantes de drogas”: espeluznante confesión en Nueva Jersey

Sean Michael Lannon, detenido como sospechoso de la muerte de su ex esposa y otras cuatro personas, sorprendió a las autoridades al confesar que ha cometido 16 homicidios en total.

Lannon (47), quien fue arrestado por alguaciles estadounidenses la semana pasada en St. Louis (Missouri) después de una persecución en varios estados, dijo a los investigadores de Nueva Jersey que su presunta matanza incluyó a “11 traficantes de drogas”, informó NJ.com

El fiscal adjunto del condado Gloucester (NJ), Alec Gutiérrez, dijo en la corte el viernes que Lannon “admitió haber matado a un total de 16 personas: quince en Nuevo México y una en Nueva Jersey (…) Tengo entendido que el FBI está ayudando a Nuevo México en su investigación”.

Las autoridades no han dado a conocer detalles de las otras presuntas víctimas de Lannon. De momento está acusado en Nueva Jersey del homicidio de su antiguo mentor Michael Dabkowski (60), quien fue encontrado muerto a golpes en su casa de East Greenwich Township el 8 de marzo.

Lannon, residente de Grants (Nuevo México) y nativo de East Greenwich Township (NJ), supuestamente le dijo a la policía que Dabkowski abusó sexualmente de él cuando era niño y que fue a su casa para obtener fotos sexualmente explícitas de esos ataques.

Además afirmó haber matado a su “ex esposa y sus novios en Nuevo México”. Jennifer Lannon (39), Matthew Miller (21), Jesten Mata (40) y Randal Apostalon (60) fueron encontrados muertos y descompuestos en una camioneta en el Aeropuerto internacional de Albuquerque a principios de marzo. Algunos de los cuerpos fueron desmembrados, informó la prensa local.

The bodies of Jennifer Lannon, 39, Matthew Miller, 21, Jesten Mata, 40, and Randal Apostalon, 60, were found inside a car. 💔 https://t.co/0NtytIHbe5

“He admitted luring several victims to a home in New Mexico and dismembering some of them.” Lannon is accused of killing 15 people in New Mexico https://t.co/K86bwuOZRk

— Megan Abundis (@meganrabundis) March 19, 2021