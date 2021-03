Beisbolista mexicano de los Cubs es arrestado por llevar paquetes de metanfetaminas

Jesús Camargo, un pelotero mexicano ligas menores que pertenece a la organización de los Chicago Cubs, fue arrestado esta semana en el estado de Colorado por tráfico de drogas.

Oficiales del Condado Eagle encontraron 21 libras de metanfetaminas y pastillas de oxicodona en una mochila de los Cubs donde el pelotero llevaba guantes y zapatos de béisbol. El arresto inicialmente fue porque él iba manejando a velocidad y cambiando de carriles de manera descuidada.

A minor league baseball player is facing drug charges after police in Colorado found 21 pounds of methamphetamine and 1.2 pounds of oxycodone pills in his Chicago Cubs duffel bag. A judge ordered Jesus Camargo-Corrales, 25, to be held on $75,000 bond. https://t.co/DaZWWEMX9z

— The Associated Press (@AP) March 20, 2021