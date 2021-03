Mia Khalifa exhibe su retaguardia en bikini hilo dental mientras toma el sol

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mia Khalifa compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram tomando sol y luciendo sus increíbles curvas en una paradisiaca villa de Tulum, México.

“Though she be little, she is thicc 🍦”, escribió la exactriz porno junto con la foto donde se le puede ver exhibiendo la retaguardia con un bikini tipo hilo dental blanco que permite apreciar su cuerpo bronceado.

Con más de dos millones 471 mil likes, y cientos de halagos, el posteo de la libanesa causó furor entre sus más de 23 millones de seguidores.

Previamente, Mia Khalifa ya había encendido la famosa red social al parecer posando de pie con otro bañador que apenas cubre su pechonalidad y resalta su tonificado abdomen.

Lee también: