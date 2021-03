Joven inventó que había sido “violada” por conductor de alquiler en Brooklyn

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una mujer de 23 años denunció que fue violada por un conductor de Cadillac al que paró para que la llevara a casa la madrugada del jueves en Brooklyn (NYC), pero luego admitió que había mentido, según la policía.

Según su denuncia original, paró el automóvil negro en Utica Avenue cerca de Prospect Place en Crown Heights alrededor de la 1 a.m. y pidió que la llevaran a su casa. Pero en cambio el conductor supuestamente se detuvo frente a un edificio en Ross Street en South Williamsburg y la amenazó con un objeto metálico, que se cree fue un arma.

Luego la obligó a ir a un sótano, donde ella trató de luchar, pero él le exigió que se quitara la ropa y la ultrajó. Después el hombre huyó y ella fue al Woodhull Medical Center, todo según el testimonio de la víctima.

La policía no había confirmado si el conductor era en realidad un taxista, pues la mujer no usó una aplicación antes de llamar a su vehículo. Horas después, ella admitió que había inventado la historia, por razones no especificadas.

No estaba claro de inmediato si enfrentaría cargos por el informe falso. La policía la describió como poco cooperativa, detalló New York Post.