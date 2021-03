Laura Flores inconsolable: la pandemia la aleja de su hija en un momento clave

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque a nivel profesional está en uno de los mejores momentos con su participación en una telenovela y su regreso a la música, Laura Flores revela que en cuestión personal no la está pasando nada bien, pues debido a las medidas sanitarias a consecuencia de la pandemia, no podrá ser testigo de cómo su hija culmina sus estudios.

Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, la actriz compartió en Instagram un video en el que señala que se siente muy frustrada al no poder acompañar a la joven en un momento tan importante, pues las prohibiciones para viajar se convirtieron en su peor enemigo para presenciar un logro tan importante.

“Esta pandemia nos quita momentos memorables. Mi hija María se va a graduar ya en mayo de la carrera de Ingeniería Civil y en este momento me estoy enterando que los padres no podemos estar presentes en la ceremonia por culpa del coronavirus. Desde el día en que mi hija nació he soñado con su graduación y no voy a estar. ¡Qué rabia! Yo la quería ver desfilando cuando dijeran su nombre y le entregaran su título y aplaudirle mucho como se lo merece. Me duele muchísimo”, dijo Laura visiblemente afectada.

Como era de esperarse, los seguidores de la artista le mandaron cientos de mensajes en los que le daban ánimos para tratar de superar el trago amargo e incluso varios de ellos le sugirieron que una vez que la chica se encuentre con ella, le organice una gran fiesta en su casa y la consienta con todo lo que le gusta comer y hacer.

Sigue leyendo: Laura Flores posó desnuda en Playboy; años después le hicieron “bullying” a su hija