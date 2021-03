¿Lo recibirá Zidane? Gareth Bale pretende regresar al Real Madrid

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Expreso de Cardiff, Gareth Bale, está cedido en el Tottenham hasta final de temporada, pero este martes indicó que su objetivo es regresar al Real Madrid cuando finalice su vínculo con el conjunto londinense que dirige José Mourinho. La pregunta es si realmente Zidane lo querrá de vuelta.

Su temporada en la Premier League ha sido irregular y no ha podido afianzarse como titular en el esquema de Mou, algo impensado a principios de año. Solo jugó 12 partidos ligueros y en ese trayecto marcó cinco goles y asistió en dos.

“Quería estar en forma de cara a la Eurocopa (que se celebra este verano). El plan original era pasar una temporada con los Spurs y después de la Eurocopa aún me queda un año con el Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá”, declaró en la conferencia de prensa de la Selección de Gales, que enfrentará a México el próximo viernes.

Con 31 años de edad Bale siente que puede regresar a la capital española y terminar su ciclo en el conjunto merengue de la mejor manera posible. Es recordado por sus goles claves en finales, y también por su inconsistencia en el juego y sus innumerables lesiones.

Dice Gareth Bale que él quiere regresar al Real Madrid, que el Tottenham es sólo un paso para tomar forma para la Eurocopa ✅Benzema

✅Bale

❓Cristiano Ronaldo ¿The Last Dance de la BBC? pic.twitter.com/nienV0POh2 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 23, 2021

Bale se tiene confianza para volver

Justamente ahora vive su mejor momento desde su regreso a Londres, ha recibido más confianza por Mourinho y ha respondido de menos a más. En Europa League disputó 10 partidos, marcó tres goles y dio un pase a gol.

“Desde hace unos años, quizá ahora es cuando más en forma me siento. Estoy fresco y listo para jugar. Siempre he pensado que cuando las cosas no van demasiado bien a nivel de club, es bueno alejarse, sobre todo desde el punto de vista mental, alejarse del entorno del club”, agregó Bale.

Con la Selección de Gales tendrá tres partidos claves en la presente fecha FIFA. Jugará Contra Bélgica este miércoles, luego ante México el viernes y cierran frente a República Checa el martes 30.