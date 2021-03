Trump predice que Kamala Harris será presidenta por incapacidad de Biden, “pero ojalá no ocurra”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Donald Trump retomó anoche una de sus predicciones de la pasada campaña presidencial, al especular que la vicepresidenta Kamala Harris terminaría ocupando la Oficina Oval debido a la supuesta incapacidad de Joe Biden (78), el mandatario de más edad en llegar al poder en EE.UU.

En una entrevista telefónica con Greg Kelly en Newsmax, el polémico ex presidente Trump dijo que no le sorprendió el alarmante triple tropiezo que Biden sufrió el viernes al subir las escaleras del avión Air Force One antes de volar de Washington DC a Atlanta; y que cree que el estado mental del mandatario puede estar disminuido hasta el punto de que no puede entender lo que está firmando, abriendo la puerta a que Harris lo reemplace.

Trump también refirió que el día antes, el propio Biden llamó a Harris “presidenta” durante un discurso, algo que ya había hecho en diciembre, despertando nuevas alarmas por sus frecuentes desvaríos o deslices verbales.

“Lo esperaba, en realidad”, dijo Trump sobre la triple caída de Biden. Y afirmó que él mismo toma precauciones para que no le suceda, siendo sólo tres años y medio menor que el actual presidente. “Lo último que quiero hacer es dar una caída como lo hizo Biden. Ahora esa caída fue terrible y en realidad no fue una, fueron tres”.

Trump insistió ante el presentador Kelly que cree que Biden puede estar en declive mental y demasiado confundido para leer los documentos que firma, abriendo el camino para una virtual sustitución bajo la 25ta Enmienda. Y agregó: “Mira, espero, eso es algo muy serio y espero que eso nunca ocurra”, citó New York Post.

La Casa Blanca no comentó de inmediato las declaraciones de anoche de Trump, quien aún no ha aceptado la derrota electoral de noviembre y declinó entregarle formalmente el poder a Biden, rompiendo una tradición histórica, tras mortales disturbios en Washington DC en enero.

Desde el viernes los últimos incidentes de Biden volvieron a encender la especulación de deterioro cognitivo desde sus críticos, luego de una campaña presidencial en la que apareció cometiendo deslices en debates y otras apariciones públicas desde 2019.

Trump to Newsmax: The policies that President Biden is signing are like 'Bernie Sanders on steroids.' https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/sOghKzvHIa — Newsmax (@newsmax) March 23, 2021