Fuerte revelación de María León: sufrió abuso y se culpó por ser sensual

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

María León es una de las artistas más completas y sensuales del momento. Cantante, bailarina y actriz, goza de la fama también por su belleza, pero precisamente ese aspecto de su vida personal le ha traído dolores de cabeza a lo largo de su vida.

La cantante mexicana dijo a un diario mexicano que sufrió abuso en su época universitaria y se culpó por ser sensual.

“Una vez que iba rumbo a la universidad, a las 6:30 de la mañana, con todo oscuro, un tipo me agarró, me tocó las nalgas, pero me pude escapar de él y se fue corriendo. Llegando a la escuela me sentía horrible, pero lo más triste es que me sentía culpable, me sentía sucia. El resto de mi tiempo en la universidad me fui vestida con unos pants enormes y una sudadera para que no se me viera el cuerpo”, confesó.

Ahora, María es una embajadora del empoderamiento y la seguridad femenina, pues ha aprendido que el machismo es culpa de quien lo practica.

Sigue leyendo: María León, la sexy cantante mexicana que enamoró a Shakira