Carlos Menchaca abandona candidatura a alcaldía de Nueva York por falta de fondos; sondeo muestra electorado indeciso

Carlos Menchaca, concejal que aspiraba a ser el primer alcalde de Nueva York de raíz mexicana, abandonó ayer la concurrida lucha por ese cargo, considerado el segundo más importante de EE.UU. en cuanto a elección popular.

“Después de revelar números mediocres de recaudación de fondos la semana pasada y citar desafíos que ganan terreno en un campo abarrotado”, Menchaca confirmó ayer a Gothamist/WNYC que abandonaba su candidatura a las primarias Demócratas del próximo 22 de junio.

Afirmó que tuvo que elegir entre cumplir con sus deberes como miembro del Concejo Municipal o dedicarse a la recaudación de fondos para la campaña. “Decidí poner toda mi energía en luchar realmente en las negociaciones presupuestarias y cerrar este año como miembro del Concejo Municipal que representa a no sólo comunidades vulnerables, sino voces muy vibrantes en el futuro de la ciudad”.

En tanto, una última encuesta de Fontas Advisors y Core Decision Analytics reveló que aunque Andrew Yang mantiene su liderazgo, en realidad la gran mayoría del electorado sigue indeciso, a tres meses de las primarias Demócratas, donde por tradición el ganador termina siendo electo alcalde en noviembre, siendo ese de lejos el partido más popular en NYC.

“No tenemos idea de lo que sucederá en los próximos tres meses, y si la historia nos muestra algo, es que tres meses son una eternidad en las elecciones de la ciudad de Nueva York”, resumió George Fontas, fundador del grupo encuestador.

El sondeo arrojó que 50% de los posibles votantes Demócratas aún no estaban seguros de por quién votarán. Este año, el proceso es más complejo no sólo por la cantidad de candidatos buscando fondos, sino porque se estrenará un nuevo sistema electoral y, además, las limitaciones de hacer campaña con distanciamiento social.

Solo dos candidatos Demócratas obtuvieron un apoyo de dos dígitos en esa encuesta: el empresario Yang(16%), ex aspirante presidencial; y Eric Adams (10%), presidente del distrito de Brooklyn. Seguidos por Maya D. Wiley (6%), ex analista de MSNBC y ex asesora del impopular alcalde Bill de Blasio; Scott M. Stringer (5%), contralor de la ciudad; y Raymond J. McGuire (4%), ejecutivo bancario.

Tras la salida de Menchaca, aún hay 57 aspirantes a la alcaldía entre varios partidos. La lista actualizada de los pre candidatos -la gran mayoría Demócratas- puede consultarse aquí.

El grupo incluye a varios hispanos tantos Demócratas como Republicanos, que proclaman su deseo de ser “el primer latino” al frente de la ciudad más grande de EE.UU. Pero en realidad hace 110 años NYC tuvo un alcalde hispano, nacido en El Bronx: John Purroy Mitchel.

Este año será la primera vez que se use el nuevo sistema de “votación por clasificación” en la ciudad de Nueva York, pero el mismo es desconocido por la mayoría, según un sondeo previo.

Bajo la nueva modalidad, a los votantes Demócratas y Republicanos se les pedirá que clasifiquen entre sus cinco opciones principales durante la ronda primaria. Si nadie obtiene más del 50% de las preferencias de primera opción, se elimina al candidato del último lugar y se redistribuyen sus votos. Esa técnica se repite hasta que alguien logre una mayoría mínima sobre el 50%.

La medida busca evitar que se repitan casos como el de 2013, cuando De Blasio llegó a la Alcaldía aunque apenas 3% del total de militantes registrados en el partido Demócrata en la ciudad votaron por él en las primarias de ese año.

I’m suspending my campaign for mayor today. Grateful to the people who believed in our vision, my team, our volunteers and contributors. My work continues in the council as we fight and win #NYCBudgetJustice. Love you all✊🏽siempre en la lucha https://t.co/ay6sWqmCqW pic.twitter.com/NAB3lP6Dks

— 🦋Carlos Menchaca 萬齊家 (@cmenchaca) March 24, 2021