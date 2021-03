Cristiano Ronaldo deslucido en la victoria de Portugal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Portugal debutó con victoria ante Azerbaiyán en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, el juego mostrado por la selección peninsular fue muy pobre y su principal figura, Cristiano Ronaldo, se vio muy deslucido durante los 90 minutos.

El 7 de la Juventus tuvo muy poca participación en el compromiso y no generó peligro para la portería rival. De hecho, el crack portugués no pudo impulsar a su equipo hacia la senda del gol, y de no ser por un autogol, el equipo dirigido por Fernando Santos no hubiera podido sumar de a 3.

Pese a que Portugal mantuvo el control del esférico durante la mayor parte del compromiso, el dominio fue inocuo. Los lusos avanzaban con tenencia del balón pero en el último cuarto de cancha solo se limitaban a tirar centros al área para encontrar a un André silva y un Cristiano Ronaldo que no significaron peligro para el guardameta de Azerbaiyán.

Sin embargo hay que destacar que con esa fórmula de rifar balones al área llegó la primera y única anotación del compromiso. Tras un despeje que parecía sencillo para el guardameta Magomedaliyev, salió en falso con los puños y terminó impactando el balón en un compañero que accidentalmente empujó el esférico al fondo de las redes.

La selección de Portugal, plagada de estrellas sorprendió por no salir con figuras como Bruno Fernandes, Diogo Jota y Joao Félix en el once inicial. A pesar de que Fernandes y Félix ingresaron en el segundo tiempo, no pudieron cambiarle la cara a una Portugal que mostró un fútbol gris ante la modesta Azerbaiyán.