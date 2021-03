Dos adolescentes mujeres mataron a inmigrante conductor de Uber Eats al robarlo; la Guardia Nacional las detuvo

Dos adolescentes fueron acusadas ayer del asesinato de Mohammad Anwar, un conductor de Uber Eats a quien supuestamente robaron y agredieron con una pistola paralizante en Washington DC.

Las sospechosas de 13 y 15 años fueron acusadas de atacar al inmigrante Anwar (66) dentro de su automóvil el martes cuando conducía cerca del Nationals Park, en la sección sureste de la capital, informó NBC Washington.

Por el ataque, Anwar perdió el control del auto, se estrelló y se volcó de lado durante el intento de robo, según el informe. Fue encontrada por la policía en la acera y llevado a un hospital cercano, pero no pudo salvarse.

Las dos adolescentes fueron detenidas por dos efectivos de la Guardia Nacional que se encontraban en el área. Más tarde fueron acusadas de asesinato y robo de auto.

Anwar, padre y abuelo, emigró de Pakistán a EE.UU. en 2014. “La pérdida para su familia es inconmensurable”, dijo la familia.

A man was killed Tuesday after two teens allegedly attempted to steal his car and then crashed in Southeast D.C., law enforcement sources confirm. https://t.co/OsrTTPfa5B

— NECN (@NECN) March 24, 2021