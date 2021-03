Javier Ceriani y Elisa Beristain de ‘Chisme en Vivo’: ¿Denunciarían un acoso en Estrella TV?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Elisa Beristain y Javier Ceriani, desde ‘Chisme No Like’ en Youtube y ‘Chisme en Vivo’ en Estrella TV, se han convertido en los pioneros en denunciar los casos de ‘me too’ latino. Como nos han contado en entrevista exclusiva, no hay elegidos o ‘protegidos’.

Estrella TV, la cadena para la que trabajan, también estuvo envuelta en un escándalo de acoso sexual, cuando en el 2017 Karla Amezola, presentadora de noticias denunció y demandó a quien era su jefe, el director de noticias, Andrés Angulo… Aunque en ese momento ellos no estaban trabajando en el canal, ¿denunciarían un acoso en Estrella TV?

Los volvimos a entrevistar para saber si serían capaces de cumplir el ‘caiga, quien caiga’ y en el que solo son amigos de la noticia.

– En el 2017 hubo un caso de acoso sexual con demanda, en Estrella Tv, la cadena en donde trabajan, ustedes que son quienes llevan la bandera del me too latino, ¿qué piensan?

Elisa: Primeramente en el 2017 cabe recalcar que nosotros no trabajábamos en la empresa, y también, según lo que yo vi en las noticias y me enteré por medio de mi esposo (Pepe Garza talento de la cadena), la administración pasada tomaron inmediatamente cartas en el asunto, ¿en qué sentido? Contrataron a la fecha a una vicepresidenta de noticias, (Mirthala Salinas) y está administración actual está también con la misma persona.

Javier: Yo no había llegado todavía a los Ángeles. Cuando llegué aquí me empiezo a enterar del caso de Andrés Angulo en la dirección de noticias. Yo termino trabajando en esas mismas oficinas, en el mismo departamento, y escucho que sí se habían tomado cartas en el asunto, y lo bueno de esto es que, desde el 2017 hasta acá ha cambiado muchísimo Estrella TV, y ha cambiado la dirección de noticias, no sólo porque está dirigido por una mujer, sino que casi todas las reporteras son mujeres que han trabajado en plena pandemia, a riesgo de muchas situaciones y hacen unos informes increíbles, por lo cual, siento que hay un gran cambio en Estrella con respecto a la mujer, creo que las están poniendo en otro lugar. De hecho, el último ‘Tengo Mucho Talento’ que se está preparando, buscan nuevas mujeres cantantes, lo que me parece muy buena porque la industria musical es misógina y no hay cantantes mujeres nuevas.

-Si en esta nueva era de Estrella TV, hubiera un caso de abuso o acoso, ¿lo denunciarían?

Elisa: Aquí es caiga quien caiga, sí somos empleados de la compañía para el programa ‘Chisme En Vivo’ pero sí, yo lo denunciaría igual.

Javier: Por ejemplo, el año pasado hubo un caso con Pedro Ferriz, que era otro director de noticias, que se fue no muy bien con la empresa, sin embargo, nosotros lo podemos mencionar en ‘Chisme en Vivo’. Como también hemos llevado cosas de él en ‘Chisme No Like’ sin censurar, porque había sido un ex empleado de la empresa. Soy un tipo que me gusta la libertad, y no he encontrado ningún canal: Ni Mega, Ni América TV, Telemundo menos, que tenga tanta libertad para trabajar.

Te doy dos casos concretos: nosotros a Chiquis Rivera la criticamos todos los días, y es una de las figuras del canal, y ella podría decir pedir que no hablemos de ella, y jamás nos pidieron eso. La serie ‘Súbete a Mi Moto’, que está haciendo un éxito en Estrella TV, nosotros siempre recalcamos que hay otra versión de Menudo que no concuerda con la de Edgar Díaz. Es decir, realmente tenemos una libertad, hablamos de Azteca, hablamos de Telemundo, hablamos de Univisión.

–Cuando fueron contratados por Estrella TV, ¿tuvieron que hacer algún curso sobre comportamiento, acoso, etc.?

Elisa: Sí, aparte que te lo ponen por escrito, y constantemente están, no recuerdo exactamente la precisión de meses, pero ellos siguen un protocolo que, por ley, constantemente al personal le están preparando y me refiero desde la persona que nos hace el favor de limpiar hasta los que estamos a cuadro.

Javier: Yo quiero agradecer a Estrella TV que cuando muchos canales cancelaron producciones, ellos se jugaron a mantener a su gente, y también como nos cuidaron del COVID porque hasta el día de hoy, que ya abrió la ciudad de los Ángeles, nuestra maquilladora no puede entrar al canal, Elisa y yo nos maquillamos afuera, pero no puede entrar al canal ni un invitado, ni un amigo, ni un asistente, ni una pareja de ninguno de nosotros.

Elisa: Nosotros nacimos durante la pandemia, no hemos tenido en piso un solo invitado, en un lanzamiento de un programa.

–Quiere decir que hoy están hablando de otra política dentro de la compañía, y que pese a eso ustedes no se van a detener por siempre estar con la verdad por delante.

Javier: Por supuesto y nosotros lo hacemos cuando hablamos de La Chiquis o hablamos de una serie que el canal está poniendo o ese tipo de cosas… Nosotros hablamos de lo que nosotros pensamos, no tenemos ningún tipo de bajada editorial. Si les interesa saber lo de Angulo, de que yo no conozco esa historia, pero desde el 2017 a hoy hay un abismo enorme que me parece positivo, con respecto a cómo ha cambiado la dirección de noticias de Estrella TV en todo sentido, y lo digo porque yo viví esa transición, y se ha hecho hasta una limpieza de feng shui en las oficinas para que nunca más en de noticias pase ese tipo de cosas, que haya buena energía, que haya transparencia, puerta abierta.

Algo muy interesante, el training que nos dieron en el canal, por ejemplo, cuando vamos a tener una reunión con un empleado la puerta tiene que estar abierta, y para que entiendan cómo estamos trabajando con una nueva administración, y como se trabaja hoy en Estrella TV, la puerta tiene que estar abierta. Si se cierra por una cuestión muy privada tiene que haber más de 2 personas.

REVIVE AQUÍ LA ENTREVISTA A ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI: