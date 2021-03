Una compañía de whisky planea pagar mucho dinero a la persona que tenga las manos adecuadas

La marca de licor Fistful of Bourbon lanzó un concurso para encontrar su “puño vocero”, y la persona elegida va a recibir $100,000 dólares.

La persona que finalmente sea seleccionada para este puesto tendrá que aparecer en futuras campañas impresas, de video y de redes sociales mostrando sus manos mientras sujeta una botella de Whiskey.

Think you have a special hand? An itchy trigger finger, a green thumb, a stinky pinky? Well now it’s time to make them work together to earn you a cool $100,000! You ready? Head on over to that link to apply — must be 25+ to land this gig 👊 https://t.co/g5qKGe8Epf#SPOKESFIST pic.twitter.com/Lv0d609Iis

— Fistful of Bourbon (@fistfulbourbon) March 23, 2021