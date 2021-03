Empleada postal usó tarjeta robada para pagar su cirugía de los senos en Nueva York

Shakera Small, empleada USPS en Queens (NYC), fue acusada por autoridades federales de robo, hurto mayor y otros delitos por presuntamente usar una tarjeta de crédito robada de su ruta postal para pagarse una cirugía plástica de los senos por $8,000 dólares.

Según la fiscalía de distrito de Queens, Small (31) había sido asignada para entregar correo a una dirección en el vecindario Jamaica, donde un hombre recibió un estado de cuenta en una tarjeta de crédito con un cargo de $8,000 dólares a nombre de “Long Island Plastic Surgery”.

El hombre se comunicó con el banco e informó que no había autorizado ese cargo ni tampoco había recibido la tarjeta por correo.

Según la denuncia contra Small, usó una licencia de conducir de Connecticut supuestamente falsificada con el nombre de Christine Petrow cuando visitó la clínica estética en 2019 para un procedimiento de levantamiento de senos.

En principio proporcionó una tarjeta de crédito suya para dar un adelanto de $1,000 dólares por la cirugía. Sin embargo, cuando Small pagó el saldo adeudado por el procedimiento, supuestamente utilizó la tarjeta de crédito robada.

“El fraude con tarjetas de crédito es un delito grave. Los cargos falsos pueden arruinar la calificación crediticia de una persona y afectar la capacidad para comprar una casa, un automóvil o incluso alquilar un apartamento”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. “El crimen que se alega aquí fue una traición a la confianza pública y un insulto a los miles y miles de trabajadores postales que hacen su trabajo con integridad”.

Small enfrenta cargos de hurto mayor, posesión criminal de un instrumento falsificado, robo de identidad y varios otros delitos. Si la declaran culpable, enfrenta hasta siete años de prisión, reportó Fox News.

