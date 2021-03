Jugadora se retira del fútbol para apoyar a su novio con cáncer y este le pide matrimonio en su último partido

El fútbol sin duda tiene historias y anécdotas muy hermosas, pero lo que se vivió en Australia sin duda quedará grabado en la memoria de los más melancólicos, pues como si de una película se tratara, se recreó uno de los momentos de amor verdadero más hermosos que el deporte rey podrá regalarnos.

Rhali Dobson era una jugadora profesional que jugaba en el Melbourne City a los 28 años de edad ya que se iba a dedicar a su novio que se encuentra luchando contra un cáncer cerebral. En su último partido, Dobson tuvo un despido pletórico tras anotar para su club y conseguir que el Melbourne City derrotara al Perth Glory 2-1, pero la guinda del pastel ocurrió cuando el encuentro finalizó.

Tras acabar el partido, Dobson salió corriendo para verse con su novio, quien se arrodilló ante ella dentro del engramado para pedirle matrimonio. La futbolista terminó en lágrimas de alegría y sus compañeras de equipo estallaron en júbilo para celebrar el compromiso.

“No siento que esté lista para retirarme, pero a veces la vida toma esas decisiones por ti, con todo lo que sucede, es una decisión que tiene que suceder, porque es más grande que el juego. Matt y yo somos muy abiertos sobre todo. Le diagnosticaron cáncer cerebral hace seis años después de una convulsión en el campo de futbol cuando jugaba”. Dijo la ahora comprometida jugadora a ESPN.

Por su parte, el novio de la futbolista, que se mantiene en pie y luchando contra su enfermedad, se sometió a una cirugía por segunda vez los primeros días de marzo y posteriormente recibirá una radioterapia intensa antes de recibir los 12 meses de quimioterapia.

What an UNBELIEVABLE moment as @rhali_dobson's partner proposes to her after the game! AHH! 😍😭#WLeague #MCYvPER pic.twitter.com/2RDSld3L5J

— Westfield W-League (@WLeague) March 25, 2021