The American Dream School: Una familia donde niños latinos se forman para perseguir sus sueños

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los niños latinos que recién llegan a la Gran Manzana, o que no dominan todavía el inglés, es poder aterrizar en una escuela donde les den su verdadero valor. Son múltiples las historias en Nueva York, donde los estudiantes latinos terminan sintiéndose excluídos o hasta injustamente tratados por algunos maestros y compañeros, o por el propio sistema, que no les proporciona los recursos necesarios para desarrollar todas sus habilidades. A veces se siente que llegar lejos es un imposible.

Eso lo vivió en carne propia, Aracely Betancourt, una madre nacida en la Ciudad de México, quien confiesa haber tenido malas experiencias en las escuelas donde sus hijos estudiaron sus primeros grados, hasta que se le apareció “el genio de la Lámpara”.

La mexicana se topó en el camino con la escuela chárter The American Dream School (Escuela El Sueño Americano) fundada en 2014, a la que describe como el espacio que salvó a sus hijos de quedar resagados y sin opciones de soñar en grande.

Allí empezaron un nuevo camino Daniel Tepeyac, hoy de 18 años, y en grado 12, quien está a punto de terminar sus estudios y empezar la universidad, y Jazmín Tepeyac, de 13 años, estudiante de séptimo grado.

“Cuanto mi hijo estaba en la primaria, desafortunadamente nos fue muy mal en la escuela pública. No solamente había demasiados alumnos, sino que además sufrió bullying y nunca nos prestaron atención, ni nos dieron soluciones a nada. Mi hijo nunca quería ir a clases”, comenta la madre, recordando aquellos días. “Pero todo cambió en la Middle School, cuando empezó a estudiar aquí en la ‘American Dream’. Ahí mi hijo se veía mucho más motivado, prestaba más atención, comenzó a ser más organizado, y ante todo, adquirió mucha seguridad en sí mismo. Se volvió independiente, con más ganas de superarse, y aprendió a creer que todas las metas que se proponga las puede cumplir”.

La orgullosa madre menciona que a pesar de las adversidades y la falta de recursos, gracias a su paso por la escuela The American Dream, su hijo mayor está enfocado en estudiar ingeniería de computación o ciencias forenses, lo que lo convertiría en el primer mimebro de su familia en hacer una carrera profesional.

“Estas ganas y esa confianza de que todo se puede, nos la dio esta escuela. Aquí uno se siente realmente importante y parte de una familia”, agregó la madre mexicana.

Y es precisamente ese concepto de “ser una familia”, el que Melissa Melkonian, directora y fundadora de la escuela The American Dream, defiende como la base de la visión que impulsa este proyecto educativo, que empezó hace 7 años, al ver que muchos niños de El Bronx, adonde llegó desde El Paso, Texas, donde nació, estaban dejando la escuela, al no tener un sitio de apoyo para quienes no hablaban bien inglés.

“Empecé a ver cómo había dos sistemas de educación aquí: uno para quienes tienen dinero y otro para los pobres, y vi como en Nueva York a los latinos y afroamericanos los tratan de menos, y me dije: ‘esto no es justo y tengo que abrir una escuela que se enfoque en enseñar a los niños en dos diomas: primero en español y luego en inglés”, asegura la rectora, quien dice con orgullo ser hija de padres que fueron inmigrantes indocumentados y que le inculcaron el valor de la educación para salir adelante. “Nuestra escuela no solo es una escuela donde los niños van a estudiar, y se acabó, Nuestra escuela es una escuela de familia, donde tomamos en cuenta a todos y se llama el Sueño Americano, porque sabemos que es posible lograrlo con educación de calidad y con apoyo, empezando en nuestro idioma”.

La escuela en datos