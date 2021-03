Tragedia: niña murió al incendiarse su hogar en Nueva Jersey

Heaven Marie Davenport, una niña de apenas 13 años, pereció al incendiarse su hogar en el norte de Nueva Jersey.

La policía del condado Franklin reportó que los equipos de bomberos respondieron al informe del incendio poco después de las 10 p.m. del viernes y encontraron la casa de dos pisos y medio envuelta en llamas.

El sargento Robert Vander Ploeg dijo que dos residentes en el segundo piso tuvieron que escapar por una ventana hacia un techo bajo y sufrieron heridas leves.

Un amigo que estaba visitando a la familia también sufrió quemaduras leves cuando intentaron regresar a la casa para rescatar a la niña, estudiante de 8vo grado.

El fuego, que destruyó por completo la casa, estuvo bajo control alrededor de cuatro horas después de que se informara. La causa está bajo investigación.

“Es una familia que ha vivido en la ciudad durante bastante tiempo”, acotó Vander Ploeg. “Así que es una pérdida que se siente de forma aguda, como se puede imaginar”.

El distrito escolar Franklin ha activado un equipo de intervención en crisis, dijo John Giachi, administrador principal de las escuelas, en una carta a las familias locales, informó ABC News.

