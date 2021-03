Así debutó el hijo de Michael Schumacher, Mick, en la Fórmula 1

Tras haber ganado el título en la Fórmula 3 europea y en la Fórmula 2, a Mick Schumacher, hijo del otrora multicampeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, le tocó el turno de debutar en la máxima categoría del automovilismo. El resultado, por contexto, fue positivo: terminó último en el GP de Baréin, pero se las arregló para finalizar la carrera a pesar de conducir un coche que de buenas a primeras parece ser el peor de la categoría.

Schumacher se mostró satisfecho por el fin de semana que marcó su debut en la Fórmula 1. “Mucho por aprender, pero feliz en general por el fin de semana y el puesto 16. Muchas gracias a mi equipo Haas por el duro trabajo que hacen, no pude haber pedido estar con un mejor grupo de personas. Pensando en la próxima carrera“, señaló Mick.

A lot to learn still, but overall happy about the weekend with P16. Big thank you to @HaasF1Team for the hard work you guys put in to this, couldn’t have asked for a better group of people!! Looking forward to the next race🤙 #MSC47 pic.twitter.com/tut7J7iaTe

