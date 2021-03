¿Cómo va la recuperación de Eden Hazard?

Eden Hazard regresó a Madrid para continuar con su recuperación del psoas, músculo que se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo​ y que ha sido su pesadilla más reciente. “El Duque” trabajó con Lieven Maesschalk, fisioterapeuta de la selección de Bélgica, quien le recomendó no operarse, al igual que lo hicieron los doctores del equipo merengue.

En los próximos días, Hazard será sometido a “un tratamiento extremo para fortalecer la parte inferior del cuerpo“, segpun fuentes belgas.

Eden, por culpa de problemas musculares y del coronavirus, ya se ha perdido 23 partidos con el Real Madrid en esta temporada. Y por supuesto, no pudo estar para su selección en el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

En su última temporada con el Chelsea jugó 37 partidos de liga, mientras que en los dos años que acumula con el conjunto merengue, suma 25 partidos de liga. Un déficit demoledor. Hace más de 500 días que Hazard no juega un partido completo.

El Real Madrid, ante un situación financiera de cuidado, y considerando que Hazard no ha sido nada rentable, consideraría venderlo este verano para recuperar parte del dinero que invirtió por el belga -más de 100 millones-. La cifra que maneja la “Casa Blanca” es de aproximadamente $58 millones de dólares.

