CR7 suma 18 años seguidos marcando con Portugal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Volvió el Cristiano Ronaldo decisivo. El CR7 de los goles importantes. En un visita a Luxemburgo que se complicaba para Portugal, el “7” apareció para darle la ventaja a su selección y liderar un triunfo clave que mantenga a los portugueses en el liderato del grupo A de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022.

El gol le permitió conservar una racha histórica al alcance de solo unos pocos: marcar 18 años consecutivos con la selección nacional. Desde 2004, calendario en el que convirtió 7 tantos, el luso no ha parado de marcar. Finalmente lo logró en 2021 y amplió la seguidilla.

2004—7 ⚽

2005—2 ⚽

2006—6 ⚽

2007—5 ⚽

2008—1 ⚽

2009—1 ⚽

2010—3 ⚽

2011—7 ⚽

2012—5 ⚽

2013—10 ⚽

2014—5 ⚽

2015—3 ⚽

2016—13 ⚽

2017—11 ⚽

2018—6 ⚽

2019—14 ⚽

2020—3 ⚽

2021—1* ⚽ Cristiano Ronaldo has scored an international goal every year for 18 straight years 💪 pic.twitter.com/zuKLpmyMc2 — B/R Football (@brfootball) March 30, 2021

Para él también fue una anotación importante, la primera con Portugal tras 415 minutos de sequía, que aunque debió terminar en Serbia, no ocurrió. El acumulado de minutos sin marcar (415) con su país fue la mayor cantidad desde junio de 2012.

415 minutes played since his last international goal. Cristiano Ronaldo ends his longest goal drought for Portugal since June 2012 😤 pic.twitter.com/4NcwmRvGBm — B/R Football (@brfootball) March 30, 2021

Cristiano Ronaldo, más cerca de otro récord

CR7 alcanzó su gol 103 con Portugal, lo cual lo acerca un poco más al registro de Ali Daei, máximo goleador del fútbol de selecciones, con 109 gritos de gol.

Los próximos partidos de los dirigidos por Fernando Santos serán en junio, ante España e Israel (amistosos). Luego comenzarán la defensa de su título europeo enfrentando a Hungría, Alemania y Francia.

Cristiano Ronaldo has now scored 103 goals for Portugal. Edging closer to Ali Daei’s record (109). pic.twitter.com/gRgH6dstXr — Squawka Football (@Squawka) March 30, 2021

Su gol fue de delantero centro, la posición que mejor ha desempeñado en los últimos años el astro portugués. Recibió un centro de Joao Cancelo y de primera intención la mandó a guardar. Imparable.