Ex boxeador argentino asegura que “Riquelme es un boludo”

La gestión de Juan Román Riquelme en Boca, ha generado opiniones dispares. Para algunos, el ex futbolista ha ejercido una buena labor en la vicepresidencia del club argentino. No obstante, también existe un grupo de personas que han criticado muchas de las decisiones de la leyenda del fútbol albiceleste. El ex campeón mundial de boxeo, Jorge ‘Locomotora’ Castro, criticó la reciente salida de Ramón Ábila de la institución.

Roña Castro: "Riquelme es un boludo” 🔵🟡💥 El excampeón del mundo de boxeo, que en más de una ocasión manifestó ser “hincha de Román”, le pegó al ídolo de #Boca por la salida de Wanchope Ábila a la #MLS.https://t.co/BLu3DSDwva — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2021

El ex peleador argentino es un reconocido fanático de la institución xeneize. Castro no dudó en emitir su opinión ante la salida de ‘Wanchope’ de Boca. “Para mi, Riquelme es un boludo (estúpido). No puede dejar ir a Wanchope, un tipo tan goleador”, comentó el ex peso mediano a través de Twitter.

‘Locomotora’ consideraba positiva la química y sintonía que mantenía Ábila con Carlos Tévez dentro del campo y acusa a Riquelme de ser el responsable de la separación de los futbolistas. “Carlitos Tevez y Wanchope eran buena pareja y la rompió Riquelme”, sentenció Castro.

¿La salida de Wanchope es intencional?

Se comenta que la desvinculación del delantero tiene la intención de debilitar a Carlos Tévez. Cabe resaltar que Riquelme y Tévez rompieron relaciones en el momento en que, Román criticó la salida del futbolista quien se marchó al fútbol chino en 2017. En aquella ocasión, Tévez habló de Riquelme y aseguró que “dentro de la cancha fue un ídolo, pero fuera de ella deja mucho que desear“.

La controversia entre ambos personajes se extiende puesto que los separan sus vinculaciones políticas dentro del club. Tévez asegura ser cercano al ex presidente de Boca, Daniel Angelici, mientras que Riquelme lo tilda como el responsable de no haber podido finalizar su carrera en Boca Juniors.