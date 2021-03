Mbappé se baja de Tokio 2020

Mbappé sigue sin renovar con el PSG. A su vez, tampoco ha decidido irse de Francia a continuar su carrera en otro club, problablemente al Real Madrid. El panorama sigue siendo complejo a pocos meses de que culmine la temporada, y a su vez, de que inicien los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La mayor afectada por esta situación es la selección sub-23 de su país, que sueña con la participación de su estrella en el certamen olímpico.

Mbappe will miss out on the Olympics to decide his club future 👀https://t.co/gKJ8UuLOue pic.twitter.com/i65TSgafAP

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 30, 2021