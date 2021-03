Clarissa Molina aparece con tremendos labios y dicen que así se parece a Ninel Conde

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A través del Instagram de El Gordo y la Flaca, fans deClarissa Molina han podido observar un fuerte cambio en el rostro de la dominicana. Y es que la joven reportera del programa de Univision apareció con tremendos labios. Por esto hay quienes aseguran que ahora se ve idéntica a Ninel Conde.

Otros al ver el video se han limitado a expresar si les gusta o no el cambio de Clarissa Molina. “Se arruinó y tan bella que es”, comentó un fan. Otro incluso aseveró que por su edad no necesita de este tipo de cosas. “Muy joven. Pienso no no necesita nada a su edad, pero eso es decisión de ella“.

Hay que recordar que no todo es lo que parece. Sobre esta publicación en Instagram hay que señalar que pocos han logrado entender que Molina hizo uso de un filtro y nada más. La modelo y actriz no se ha realizado ningún cambio en el rostro, al menos no a nivel de cirugía plástica, en los labios. Tampoco es que se le haya ido la mano con el botox. Muchas otras celebridades están jugando con este filtro, porque literalmente les muestra cómo se verían con unos labios más grandes y gruesos.

El éxito del vídeo en si, más allá de cualquier polémica, es indiscutible. Ya que las reproducciones superaron los 200 mil clicks.

