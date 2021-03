Conoce al jugador del Bayern Múnich que está en la órbita de Tigres

Tigres está en búsqueda de reforzar aún más a su plantilla. La ambición por más conquistas no para. Esto ha llevado a los “Felinos” a preguntarle al Bayern Munich por uno de sus jugadores: el brasileño Douglas Costa. El representante Giovanni Branchini informó que el equipo mexicano mostró interés en el desequilibrante extremo carioca.

El interés fue real. O al menos la intención por conocer las posibilidades de iniciar conversaciones y acercarse a un jugador de muchísima calidad, que no está pasando por buen momento actualmente.

Tigres, si mantiene por el interés en un jugador que según Transfermarkt está valorado en $14 millones de dólares, debería mantenerse cerca del entorno del jugador. ¿Por qué? Fabrizio Romano, periodista italiano experto en las informaciones referentes al mercado de fichajes, dio las últimas noticias acerca de Douglas Costa: el Bayern Munich decidió no firmarlo, por lo que el brasileño volverá a la Juventus, el club dueño de su ficha.

Romano también desmintió los rumores que indicaban conversaciones entre el jugador y el club Gremio, de su país.

Bayern Münich are working to extend Leon Goretka’s contract and they’ve already decided that Douglas Costa will *not* be signed on a permanent deal.

The Brazilian winger will come back at Juventus – there are no talks with Gremio as of today, despite rumours. 🔴 #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2021