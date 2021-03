Matt Gaetz, aliado de Trump, bajo investigación por relación sexual con menor; él niega todo

El representante republicano Matt Gaetz (Florida), aliado cercano del expresidente Donald Trump, está bajo investigación por una presunta relación sexual con una menor de 17 años.

El Departamento de Justicia (DOJ) está examinando si el congresista violó las leyes federales de tráfico sexual, ya que presuntamente pagó a la menor para que viajara con él, según un reporte de The New York Times.

La indagatoria no es reciente, se agrega, pues habría iniciado cuando William Barr era fiscal general, en los últimos meses de la Administración Trump e incluso que altos funcionarios del DOJ fueron alertados de la indagatoria.

El caso es más complejo, ya que estaría relacionado con Joel Greenberg, un aliado político de Gaetz, quien era recaudador de impuestos en Florida y ahora enfrenta cargos de tráfico sexual de una menor de edad, que incluyó el pago a cambio de sexo. Actualmente espera su audiencia en tribunal de Orlando.

Gaetz dio una entrevista a Fox News acusando que la historia del Times es “falsa”, aunque reconoce que está siendo investigado, pero afirma que se trata de una “extorsión”.

“Es una acusación horrible y es una mentira. El New York Times publica una historia de que he viajado con una mujer de 17 años y que es verificablemente falsa… Lo que está sucediendo es una extorsión hacía mí y mi familia por un ex funcionario del Departamento de Justicia”, aseguró.

This is WILD. @MattGaetz to #Tucker : "It is a horrible allegation and it is a lie. The New York Times is running a story that I have traveled w/a 17-year-old woman and that is verifiably false…What is happening is an extortion of me and my family" by a former DOJ official. pic.twitter.com/lwqfVGC9wF

El reporte del Times agrega que no se han presentado cargos contra Gaetz ni más detalles de la indatatoria, pero el representante, una de las estrellas ascendentes del Partido Repubicano, dio entrevistas a otros medios donde también acusa de que quieren “criminalizar” su conducta.

En su cuenta de Twitter, Gaetz repite el argumento de la extorsión por $25 millones de dólares.

“Durante las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido víctimas de una extorsión criminal organizada por un grupo que incluye a un oficial del DOJ pidiendo $25 millones bajo la amenaza de manchar mi nombre”, escribió Gaetz. “Estamos cooperando con las autoridades federales en este asunto y mi padre ha incluso utilizado un micrófono para atrapar a estos delincuentes”.

Over the past several weeks my family and I have been victims of an organized criminal extortion involving a former DOJ official seeking $25 million while threatening to smear my name.

We have been cooperating with federal authorities in this matter…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) March 30, 2021