Niño de 13 años muere succionado por atracción en parque acuático

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El niño Leonardo Luna Guerrero, de 13 años de edad, murió luego de atorarse en un succionador de basura en una atracción acuática del parque acuático Xenses de Grupo Xcaret, en el municipio de Solidaridad mejor conocido como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo en México.

Los seis integrantes de la familia Luna Guerrero viajaron a Quintana Roo para festejar que habían vencido al COVID-19.

El padre Miguel Ángel, la madre Hilda y los hermanos Ivanna, Miguel y Valeria vieron cómo en un instante ‘Leo’, como le llamaban de cariño en su natal Durango, desapareció en la atracción “Riolajante“.

Al principio, pensaron que Leonardo se estaba escondiendo, jugándoles una broma, pero segundos después su padre se dio cuenta que el menor fue succionado por una especie de cisterna, que tenía el filtro destapado.

Lee también: Niña se suicida debido a que su familia la golpeaba porque querían que fuera niño// FOTOS: Exhiben a tíos de niña que se suicidó debido a las golpizas que recibía de ellos//Mujer mata a sus 5 hijitos y luego trata de suicidarse en vías de tren//Sujeto violaba a bebita de 4 meses y se grababa; madre de la angelita descubrió así al pervertido

Su padre, un médico reconocido en Durango, ingresó a ese hueco, de aproximadamente 15 centímetros, y vio a su hijo con la pierna destrozada por el sistema acuático e inconsciente, y lo sacó para darle los primeros auxilios.

“Según investigué estaba un succionador del parque para la basura y ahí se fue mi hijo. Yo también fui víctima, pero no me ahogué. Saqué a mi hijo, tengo registro de mis lesiones”, dijo brevemente a medios mexicanos.

De inmediato, el menor fue trasladado a un hospital privado, donde un día después murió por problemas pulmonares.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado sábado 27 de marzo, hasta ahora la empresa informó que el menor de edad tuvo el percance por una tapa del sistema que quedó abierta en la atracción “Riolajante“.

“Estamos conduciendo las investigaciones pertinentes con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Grupo Xcaret en un comunicado.

El padre del menor dijo que personal jurídico de la empresa, junto con la Fiscalía de Quintana Roo, lo presionaron para firmar un “perdón” a Xcaret, o de lo contrario no le iban a entregar el cuerpo hasta el paso de varios días.

“Que si no presentaba una comparecencia respecto al perdón del parque, el cuerpo no era factible que me lo dieran. El domingo firmé, estuve ahí en la Fiscalía porque la encargada de eso en la Fiscalía me dijo: ‘si usted no firma con el proyecto inicial del perdón, usted va a tener a su hijo mucho tiempo aquí”, afirmó.

El cuerpo de Leonardo fue entregado a sus padres este martes, luego de que previamente las autoridades y la empresa los presionaron para firmar un perdón legal.

“No les querían entregar el cuerpo, hasta que él firmara, eso fue en la Fiscalía, estuvieron peleando con mucha gente, de verdad que lo han pasado súper mal”, contó Denisse Quiñones Luna al medio local ‘Quinta Fuerza‘.

Hasta el momento no hay responsables detenidos por el incidente ni sanciones contra el Parque.

También te puede interesar:

Madre mata a sus 2 hijitos y luego intenta suicidarse

Mujer mata a sus 5 hijitos y luego trata de suicidarse en vías de tren

Hallan a bebé que mujer extrajo de jovencita para que esposo no la dejara

Mujer se arroja al metro con su bebé en brazos ante la mirada de otro de sus hijos

Bebita termina drogada con cristal que sus papás consumían, la reportan grave