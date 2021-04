Seguidores de Trump causan polémica por el español de Jill Biden

Durante su visita a California, para conmemorar el Día de César Chávez, el luchador social que logró derechos para agricultores de todo el país, la primera dama Jill Biden intentó expresarse en español.

“Entonces, digan conmigo: ¡Sí se puede!”, dijo la esposa del presidente Joe Biden.

Como es de esperarse, debido a la fonética de los estadounidenses, los sonidos del español pueden ser complicados, algo que también ocurrió al expresidente Donald Trump, y le ha pasado a otros políticos que intentan expresarse en español

Los seguidores de Trump, por supuesto, no perdieron la oportunidad y volvieron viral el video de la Primera Dama.

“Jill Biden intentó #Hispandering (sic) y terminó diciendo: ‘Sí, se padre’ en lugar de ‘Sí se puede'”, escribió Giancarlo Sopo, exasesor de la campaña de Trump en Florida.

El video de Jill Biden suma más de 1.6 millones de reproducciones y aunque Sopo considera que “no es la gran cosa” el error, lo destaca porque el expresidente fue criticado por algo similar.

Los Biden han expresado su empatía a la comunidad latina, en distintos niveles, incluidos programas federales con enfoque especial a estas comunidades.

Jill Biden tried #Hispandering and ended up saying "Yes, we father!" (Si se padre) instead of "Yes, we can!" (Si se puede).

Not a big deal, but I'm old enough to remember when President Trump's mispronunciations would consume news cycles.pic.twitter.com/SPqYKgWCWl

— Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) April 1, 2021