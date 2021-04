Kim Kardashian prestará su voz para la película de una de las series animadas más populares

Kim Kardashian es, sin duda, una de las celebridades más exitosas. Sus ganas de superarse no la paran, incluso, retomó sus estudios para ser abogada y ahora puede agregar ‘actriz de doblaje’ a su lista de logros.

Y es que recientemente se anunció que prestará su voz a un nuevo personaje para una película de la famosa serie animada ‘Paw Patrol’ que protagonizará junto a otros grandes nombres como Tyler Perry, Dax Shepard y Jimmy Kimmel.

“A quien interpretará Kim es un nuevo personaje que se creó para ella específicamente en la película”, le dijo una fuente a la revista PEOPLE.

this cast is on a roll! can't wait for PAW Patrol: The Movie! #KCA 🐾 pic.twitter.com/56aHcY96kz

— Nickelodeon (@Nickelodeon) March 14, 2021