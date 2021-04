“Queremos matar estadounidenses”: FBI arresta a esposos terroristas en NJ en ruta a unirse a ISIS en Yemen

James Bradley y su esposa Arwa Muthana, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados por el FBI en un puerto marítimo de Newark (NJ) y acusados ​​de intentar brindar apoyo a la organización terrorista Estado Islámico (ISIS).

Bradley (20) y Muthana (29), residentes de El Bronx (NYC) y Alabama, fueron arrestados el miércoles mientras supuestamente intentaban abordar un barco para viajar al extranjero a luchar con ISIS, dijo el jueves el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

El joven Bradley “presuntamente prometió lealtad devota a ISIS, expresando su deseo de ‘luchar entre los rangos del Estado Islámico'”, dijo en un comunicado Audrey Strauss, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York.

Bradley también había hablado de atacar la Academia Militar de EE.UU. en West Point (Nueva York) u otro lugar donde los reclutas militares se entrenan, junto con su esposa, quien supuestamente también prometió su apoyo a ISIS, dijo Strauss.

La pareja planeaba viajar a Yemen a bordo de un carguero en un intento por mantenerse alejado de las fuerzas del orden. “Como Bradley sospechaba, él y su esposa estaban en el radar de las fuerzas del orden – él estaba confiando y planificando su viaje terrorista con un oficial encubierto– y sus planes de llevar a cabo ataques contra EE.UU. se han visto frustrados”.

Tanto Bradley como Muthana fueron acusados ​​de dos cargos de intentar y conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Ambos delitos conllevan una sentencia máxima de 20 años de prisión, acotó Fox News.

“Ambos están acusados ​​de traicionar a este país y ahora enfrentarán las consecuencias de estas acciones en el sistema de justicia de EE.UU.”, afirmó en un comunicado la subdirectora Jill Sanborn de la División de Contraterrorismo del FBI.

Muthana supuestamente dijo a los oficiales después de su arresto que estaba dispuesta a “luchar y matar estadounidenses si era por Alá”, según el comunicado.

La detenida es hermana de Hoda Muthana, quien dejó EE.UU. en 2014 para convertirse en una novia de ISIS, según AL.com. Luego, en 2019, “lamentó” esa decisión, después de rendirse a las fuerzas de la coalición, pero un juez de EE.UU. dictaminó ese año que no se le permitiría regresar porque no es ciudadana estadounidense.

