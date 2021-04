“La luz brilla en las tinieblas”: conmovedor mensaje de Pascuas del presidente Biden

El presidente Joe Biden, y su esposa, Jill, invitaron a los estadounidenses a vacunarse, en un mensaje que difundieron con motivo del domingo de Pascuas.

“El virus no ha desaparecido y muchos de nosotros sentimos la nostalgia y la soledad de la distancia”, dijo Biden en un video que compartió en su cuenta de Twitter, en el que recordó que, por segundo año, la mayoría de los estadounidenses estará separado de sus familiares, amigos y de sus congregaciones.

Biden, quien es el segundo presidente católico de Estados Unidos después del asesinado John F. Kennedy, aseguró, citando el Evangelio de Juan, que “la luz brilla en las tinieblas” y señaló que las tinieblas no la han vencido.

From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt

— President Biden (@POTUS) April 4, 2021