¿Se le fue La Liga al Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid perdió 1-0 ante el Sevilla y está contra las cuerdas de aquí a final de temporada. Sin un colchón suficiente de puntos para permitirse otro error en el camino, el conjunto “colchonero” parece que se está cayendo no solo emocionalmente, sino futbolísticamente. La Liga no está definida.

En el primer tiempo recibieron 12 remates de un furioso Sevilla que salió al terreno a comerse el partido. Y así lo hizo. Sin capacidad de reacción, solo de contención, el Atleti sobrevivió.

12 – Atletico de Madrid have faced 12 shots in the first half against Sevilla (2 on target), the most they have faced in the opening 45 minutes of a game this season in all competitions. Suffering. pic.twitter.com/w8MQAfw2oX

— OptaJose (@OptaJose) April 4, 2021