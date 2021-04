Tiroteo en El Bronx deja al menos un muerto y un transeúnte herido

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó la muerte de una persona y dos más heridas en tiroteo en El Bronx.

Los agentes abrieron fuego para detener un tiroteo en la esquina de la avenida Findlay y la calle 166 Este en Concourse Village, donde dos sujetos atacaban a un tercero, reportó The New York Post.

En los hechos murió uno de los agresores y otro más quedó herido, confirmó el NYPD. Una persona más no relacionada con el ataque también resultó herida, pero no se sabe la bala de qué bando la alcanzó.

La víctima inocente fue herida en un brazo. Su identidad no fue revelada, pero es atendida en hospital.

“Los oficiales prestaron ayuda de inmediato a esa víctima, incluida la aplicación de un torniquete y un asistencia para ayudar a coagular rápido la herida”, informó el subjefe de policía de Nueva York, Kenneth Lehr.

WATCH as NYPD executives provide an update into tonight’s police-involved shooting with an armed suspect in the @nypd44pct. pic.twitter.com/YP0qLImwbq

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 4, 2021