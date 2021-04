Al límite: Messi estuvo cerca de quedarse sin Clásico

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al término del primer tiempo en el partido entre el FC Barcelona y el Valladolid, Lionel Messi se desahogó por culpa de los árbitros, tras estar cerca de ser amonestado, lo que le hubiese hecho perderse el Clásico ante el Real Madrid del próximo fin de semana.

Messi se desahogó con Carles Naval, el delegado del Fútbol Club Barcelona: “Tiene unas ganas de sacarme la tarjeta… Increíble“. Así, sin quedarse con nada, el astro argentino temía por su posible suspensión de cara al partido en el que se jugarán La Liga.

🔥🔥 El enfado de Messi: "Tiene unas ganas de sacarme la tarjeta… increíble" https://t.co/RHitEz6Sc8 — MARCA (@marca) April 5, 2021

Messi: el rey del partido

No obstante, las distracciones no evitaron que Messi cuajase otro partido de élite, como nos tiene acostumbrados. El argentino disparó dos veces a puerta, tocó 85 veces el balón, dio 5 pases claves y creó una chance de peligro. Aunque no anotó, nuevamente se ganó los reflectores, y fue elegido como el “Rey del Partido”.

El FC Barcelona ganó 1-0 y está a solo un punto del Atlético de Madrid.