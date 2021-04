Madre desalmada envenena a su hijito de ascendencia hispana para cobrar seguro

Una mujer identificada como Ashely Marks, fue acusada de envenenar a su propio hijo (quien tuvo con Mario Sánchez un hombre de origen hispano) con drogas y medicamentos para cobrar un seguro de vida por $100,000 dólares en Houston.

El angelito de tan solo 6 años de edad de nombre Jason Sanchéz-Marks falleció el 27 junio del 2020 por una aparente sobredosis de metanfetaminas, los cuales según las investigaciones fueron suministrados por su madre, Ashley Marks de 25 años quien pretendía cobrar un seguro de vida por $100,000 dólares.

🚨 BREAKING: Ashley Marks, 25, has been charged with capital murder in the death of her son, Jason Sanchez-Marks, days before his 7th birthday. A charging document says she administered toxic levels of several drugs to the child. pic.twitter.com/hO9IqIawAg

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) April 1, 2021