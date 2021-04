Francisca Lachapel publica nueva fotografía y recibe amor de los fans y más apoyo de los famosos 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Francisca Lachapel expuso la brutalidad a la que está siendo sometida en redes sociales. La conductora de Despierta América está felizmente embarazada, pero los “haters” han empezado a criticar su imagen, primero por “dizque” subir de peso y luego por cómo se viste, entre otros aspectos. La también modelo se cansó de este abuso y compartió su pensar al respecto. Sobre todo porque esta situación estaba haciendo mella en su autoestima.

“Pensé mucho para subir este video Pero creo que es importante el mensaje y además me sirve de desahogo para sentirme mejor. Pido seamos más cuidadosos con nuestros comentarios y que tengamos más empatía”, escribió Lachapel en Instagram, junto a un video de casi 10 minutos de duración.

A un día de esta confesión, Francisca compartió una nueva fotografía en su Instagram, ahí ha recibido el amor de sus fans incondicionales y más apoyo de los famosos. Jomari Goyso, Gaby Espino, Karina Banda. Jackie G, Carolina Sandoval, Ana María Canseco y su esposo Francesco Zampogna se hicieron presentes con mensajes de amor.

Junto a su nueva fotografía Francisca Lachapel escribió: “Hola! Hola! Agradezco con todo mi corazón cada mensajito que me enviaron. ¡Los quiero mucho! ❤️🙏🏽 Feliz martes mi gente linda.”.

Aquí las palabras de amor de los fans y algunas celebridades:

jomarigoyso Bella 🙌

gabyespino Estas hermosaa! ❤️🙏🏻

elyisustv Stunning!!! 🤍

karinabandatv ❤️❤️❤️

venenosandoval Bellaaa

anamariacanseco Estas hermosa ❤️que nada ni nadie te quite tu sonrisa y tus sueños

neidasandovaltv Bellísima! Te mando un abrazo 🥰

mariagvh Tan bella siempre! Por dentro y por fuera ❤️❤️

salgarcia1 Hermosa

lolitasuarezcoachoficial La más bella mamá de estos tiempos @francisca ❤️👏

marianaatencio So pretty! ✨✨✨

melinaleonoficial Esa es mi hermosa amiga!!!! Eres un ser maravilloso con un corazón enorme. Tu belleza va más alla de lo físico. Tienes una criatura en tu vientre que cambiará tu vida para siempre y te llenará eternamente de el amor más genuino y real que puedas sentir. Tu cambio físico es algo normal y el que no lo entienda pues no es de este planeta. Las personas como tú que son seres de luz siempre tendrán personas envidiosas que querrán apargarla, pero jamás lo lograrán mientras usted mi querida amiga entienda lo valiosa y hermosa que eres. Dios te bendiga siempre y seas eternamente feliz. Love u little sister❤️.

ariianne_____ Increíble la cantidad de comentarios que obtuvo tu video. Los que te queremos y te vemos perfecta somos mas!!

dr_frinnypw ❤️ Está mujer tan hermosa. Esa nobleza es el arma más fuerte que muchos no poseen. Bendiciones!

eunii_c3 Lo qué hay que hacer con los hater es denunciarle la cuenta para que se la tumben y tengan que ir a destilar su veneno a los palos

