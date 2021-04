Jailyne Ojeda exhibe sus prominentes curvas por delante y por detrás en minibikini

Jailyne Ojeda volvió a encender las redes gracias a unas atrevidas fotografías en la que no tuvo reparo para presumir sus impresionantes encantos.

Este martes, la sexy modelo subió a su cuenta oficial de Instagram varias postales donde aparece posando en una espectacular piscina, usando con un minibikini blanco con estampados que dejó ver sus prominentes curvas por delante y por detrás para deleite de sus más de 13 millones de seguidores.

“Fun fact. I weighed 10 lbs when I was born and my mom had a water birth. Meaning instead of blood coming out, only water came out (a lot of it) so she felt no pain since I slid right out. 🧜‍♀️”, comentó al pie de las instantáneas que en pocas horas ya cuentan con más de 366 mil likes y una cascada de halagos.

(Desliza para ver todas las fotos)

Esta no es la primera vez que Jailyne Ojeda luce bañadores que dejan a más de uno con el ojo cuadrado, basta con echar un vistazo para a sus últimas publicaciones para darse cuenta que la mexicana sabe muy bien cómo causar revuelo.

¿Qué te parece?

Lee también:

Jailyne Ojeda resalta su impresionante retaguardia con entallados biker shorts

Diosa Canales comparte candente video con atrevido atuendo que enloquece a sus seguidores

Kim Kardashian entra en la lista de multimillonarios de Forbes