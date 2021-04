Enrique Guzmán aparece devastado en televisión y revela por qué Frida lo acusó de abuso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Enrique Guzmán apareció en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ para rendir sus primeras declaraciones sobre las acusaciones que hizo Frida Sofía en una entrevista, asegurando que él le había hecho tocamientos cuando tan solo tenía 5 años.

El cantante expresó que es una situación que le duele mucho, ya que tiene 4 nietas, una de ellas vive con él y Frida es a quien más cariño le ha tenido desde siempre, por lo que tocarla es algo que jamás haría.

Enrique Guzmán responde y se defiende a la acusación de abuso de su nieta Frida Sofía, ¡está devastado por todo lo que ella dijo! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/qeCaBW06px — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 8, 2021

Ante esto, la conductora y productora del programa, Pati Chapoy, cuestionó de manera directa a Enrique, quien en todo momento se mostró devastado, si eran ciertos dichos señalamientos a lo que contestó: “En mi p*ta vida la he tocado. No hay otra manera de decírtelo”.

Según Guzmán, la verdadera causa por la que su nieta lo denunció públicamente así fue porque Alejandra le retiró el apoyo económico y su manera de desquitarse fue ponerlo en la posición de un ‘abusador’.

“Soy el instrumento. Buscó al que más quería y lo culpó porque Alejandra le retiró gastos a Frida Sofía y está viendo con qué periodista ir para que le den una lana; de ahí sacar dinero para vivir”, reveló en el programa mexicano.

Don Enrique Guzmán lamenta profundamente el distanciamiento con su nieta Frida Sofía y afirma que Alejandra Guzmán está muy mal por esta nueva polémica. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/OA0gtKigQr — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 8, 2021

En cuanto a cómo va a superar algo así, Enrique confesó llorando no saber qué hacer ni cómo poder volver a acercarse a su nieta sabiendo lo que dijo.

“¿Cómo puede hablar así de mí? No sé qué hacer, no tengo idea. No la quiero herir, no la he querido lastimar nunca. Hoy soy un degenerado que le metió mano (a Frida) a los 5 años”, contó; y finalizó reiterando su amor a Frida: “No sé qué te hice, más que quererte”.

Don Enrique Guzmán niega por completo haber tocado indebidamente a su nieta Frida Sofía, ¡jura que eso jamás ocurrió! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/ZmFMK0j1kw — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 8, 2021

