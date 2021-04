Rapinoe a Draymond Green: “Mostró todo su trasero al no entender de lo que hablamos”

Draymond Jamal Green, jugador de Golden State Warriors, está metido en el centro de la tormenta, luego de criticar a la futbolista estadounidense Megan Rapinoe. Green señala estar “cansado de las quejas” de las deportistas que luchan por la igualdad salarial. Rapinoe es una de las estandartes que están al frente de este movimiento. No obstante, la futbolista respondió que “mostró todo su trasero (Green)”, al no entender de que van sus peticiones.

El basquetbolista de la NBA había criticado las posturas de las líderes del movimiento. Draymond señala que “se están perjudicando a sí mismas si solo se quejan“. Sin embargo, estas palabras fueron suficientes para que Megan Rapinoe le respondiera al jugador. La futbolista de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos (USWNT), le replicó alegando que el basquetbolista no entendía nada de lo que ella estaba exigiendo ni el motivo de su lucha.

Megan Rapinoe today when asked about Draymond Green's comments about women's sports: "You obviously kind of showed your whole ass in not even understanding what we all talk about all the time… You don't think we've asked for more funding? What are we screaming about nonstop?"

— Andrew Keh (@andrewkeh) April 7, 2021