Ryan Babel, futbolista del Galatasaray, se estrenó como rapero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ryan Babel, futbolista neerlandés que milita en el Galatasaray turco, estrenó una nueva faceta: la de artista musical. Babel publicó su primer tema como rapero el pasado viernes. Titulada Young Champ, el atacante mostró sus dotes sobre los ritmos urbanos. También aclaró que no desea posicionarse como rapero, sino contar su historia a través de la música.

Tres días antes, Babel lo anunció vía Twitter: “¿Han escuchado esto?”, preguntó, a la vez que adjuntó el enlace para que sus fanáticos conocieran el proyecto que realizó.

Have you heard this ? https://t.co/IzNCNqMHnJ — Ryan Babel (@Ryanbabel) April 6, 2021

Babel celebró su debut musical con gol

Babel ha pasado por el Liverpool (Inglaterra), Hoffenheim (Alemania), Kasimpasa (Turquía), Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos), Deportivo La Coruña (España), Besiktas (Turquía), Fulham (Inglaterra), tres veces por el Ajax (Holanda) y actualmente por el Galatasaray, también de Turquía. Además, ha sido seleccionado nacional en 69 oportunidades, contribuyendo con 10 anotaciones a la causa neerlandesa.

El atacante de 34 años de edad ha marcado tres goles esta temporada, y el último, casaulmente, fue un día después de publicar su sencillo musical en YouTube. Fue este sábado, en el empate del “Galata” a un gol contra el Faith Karagumruk.

El jugador no aparece en el video, pero sí decidió introducir un guiño al Ajax, el club de sus amores. ¿Por qué no fue parte del cortometraje? La descripción del video lo explica:”Ryan decidió no ser el personaje principal de su propio vídeo musical y, en cambio, le pidió a la artista y modelo Selma Omari que fuese el centro de atención“. Para que ustedes mismos lo vean -o mejor dicho, lo escuchen-, se los presentamos.