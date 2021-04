Cristiano Ronaldo recibe duras críticas: “nunca ha sido un líder y nunca lo será”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cristiano Ronaldo ha sido cuestionado en más de una ocasión en su andar en la Juventus. Bien sea porque no anota, porque le anota a equipos chicos o porque busca definir él, siempre ha sido foco de críticas. Sin embargo, en esta oportunidad varios jugadores icónicos de la Serie A arremetieron con el portugués.

“Ya no es el mismo que la temporada pasada. Su nerviosismo tiene que ver con el hecho de que se ha dado cuenta de que ya no es capaz de generar el mismo impacto”, fueron las palabras de Walter Zenga, una figura del Inter de Milán con el que disputó más de 400 partidos con el ‘neroazzurro’.

Tras el discreto desempeño de Ronaldo en el partido ante el Genoa, en donde su equipo se impuso 3-1, el guardameta fue muy crítico con el portugués, al que lo nota frustrado. “Como hombre y gran campeón, está enfadado consigo mismo”, explicó Zenga.

“Ronaldo nunca ha sido un líder y nunca lo será”

Sin embargo, Zenga no fue el único que juzgó y cuestionó al crack de la Juventus. Massimo Mauro, ex futbolista de Udinese, Juventus y Napoli y que ahora trabaja para los medios de comunicación fue muy tajante al referirse a Cristiano.

“Cristiano nunca ha sido un líder y nunca lo será. Es una empresa y lo que interesa es su facturación y no la del equipo. Cristiano no lleva a sus compañeros, quiere que sus compañeros le den el balón para marcar. Un gran solista, no un jugador de equipo”, afirmó.

“A nivel individual lo hizo bien. Siempre ha marcado y no se puede decir que no haya estado a la altura. Además, es enorme en términos de marketing. Eso sí, desde el punto de vista de resultados deportivos, la Juve no ha mejorado con él y ha ido hasta a peor en la Champions League”, afirmó Mauro

“Por eso es mejor que separen los caminos: Cristiano puede empezar en otra parte y la Juve se quita un enorme obstáculo económico”. Finalizó el ex futbolista que no se contuvo en criticar al portugués.