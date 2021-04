Difunden audio de Alejandra Guzmán aparentemente ebria y diciendo: “Yo creo que le hace falta a la gente escuchar la verdad”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El periodista Javier Ceriani dio a conocer a través del programa que conduce junto a Elisa Beristain “Chisme No Like” un audio en el que se escucha aparentemente a la cantante Alejandra Guzmán en supuesto estado de ebriedad y en el que habla del deseo de hablar de cosas que le han dolido: “No me había dado cuenta de lo que traía encima, yo creo que la vida te da pocas oportunidades… Creo que a la gente le hace falta escuchar la verdad… Le dije a mi mamá que quiero hacer mi historia… que tengas un puto dolor en tu cabeza… porque eso a mí me dejó marcada y que le digas: ‘Mami quiero contar la historia’, y que te diga: ‘Yo no me acuerdo”- cómo te va a decir eso güey… Mi mamá no es como yo, no es adicta…”, fueron parte de las palabras que se pudieron escuchar en el supuesto audio de “La Guzmán”.

Recordemos que todo esto viene a colación por las declaraciones que dio Frida Sofía, hija de “La Reina del Rock” de México, al periodista Gustavo Infante en la que dice que su abuelo la abusó y manoseó desde los 5 años. También salió a relucir luego, a través de un comunicado que emitió, que Alejandra Guzmán pudiese haber sido abusada también al afirmar: “…Cada quien tiene sus tiempos…”.

Sin embargo, Alejandra Guzmán publicó otro previo al de Frida en el que la invitaba a acercarse y que juntas buscaran ayuda y que trataran estos problemas fuera de las cámaras, pero además aseguró que: “Su papá es un caballero”.

Lo cierto es que el público se ha dividido entre los que le dan la razón y le creen a Frida Sofía; y los que creen que Alejandra Guzmán tiene razón y que Enrique Guzmán es inocente. Este último también salió a declarar en el programa “Ventaneando” donde ofreció una entrevista a la periodista Patricia Chapoy en la que, entre lágrimas dijo: “Que jamás había tocado un pelo de su nieta, que no sabe cómo tocar a una niña de 5 años”.

Habrá que esperar a ver en qué termina todo esto y si Frida Sofía tomará o no medidas legales en contra de su abuelo. También en si Alejandra Guzmán y la propia jovencita hacen las pases, pero todo indica que esto aún le queda mucha tela por cortar.

